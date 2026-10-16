В Общественной палате России предложили начать школьные уроки в 9:00 в период с осенних до весенних каникул.
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А втора смена тоже будет на час позже.? Они как будут возвращаться уже не в 19 часов, а в 20 Или они не знают что дети учатся в 2 смены? хороша ОП