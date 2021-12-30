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В Челябинской области снижается заболеваемость и смертность от ковида

Вакцинация и ограничительные меры дают свои результаты. Многие возмущались (а кто-то и продолжает это делать) введением обязательной вакцинации, проверкой QR-кодов в общественных местах и другими ограничительными мерами в Челябинской области.

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