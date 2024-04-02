Работники бассейна обвиняются в гибели ребенка

Место событий — Челябинская область. Два человека обвиняются п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.