Работники бассейна обвиняются в гибели ребенка

Место событий — Челябинская область. Два человека обвиняются п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные регионального СУ СК РФ.
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