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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Прокуратура выявила нарушения при сдаче в аренду причала

Администрации Кемского района пришлось исправлять «ошибки» Недавно депутат ЗС РК Андрей Монастыршин получил официальный ответ из республиканской прокуратуры, в котором сообщалось о выявленных нарушениях в деятельности администрации Кемского района.

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