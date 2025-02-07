Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и ПВО армии страны, его слова цитирует агентство IRNA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии