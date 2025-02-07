Русская весна
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Русская весна

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  • Evgeni Velesik
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Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Иран пригрозил США зеркальным ответом на враждебные действия

Иран зеркально ответит на недружественные действия США, заявил верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями сил ВВС и ПВО армии страны, его слова цитирует агентство IRNA.

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