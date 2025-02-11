Генеральный директор AMD Лиза Су вошла в совет директоров Arabian AI University

Университет искусственного интеллекта имени Мохаммеда бин Зайеда (MBZUAI) назначил новый состав попечительского совета, в который вошли исполнительный директор AMD Лиза Су и руководители самых влиятельных компаний Абу-Даби, занимающихся разработкой искусственного интеллекта и инвестициями.
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