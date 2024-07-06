Вооруженные силы Украины атаковали села Демидовка и Вязовое, расположенные в Краснояружском районе Белгородской области.
Украинские войска атаковали два села в Белгородской области
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владимир лохов
а где наши генералы были опять продались за доллары а полиция рос гвардия где были война идет а они в бирюльки играют как дети скоро народу скажут вообще переселяйтесь из белгородской области стрелять надо всех кто в этом виноват нет им не какого оправдания это называется пособничество врагу
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