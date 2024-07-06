Украинские войска атаковали два села в Белгородской области

владимир лохов

а где наши генералы были опять продались за доллары а полиция рос гвардия где были война идет а они в бирюльки играют как дети скоро народу скажут вообще переселяйтесь из белгородской области стрелять надо всех кто в этом виноват нет им не какого оправдания это называется пособничество врагу