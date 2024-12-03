Соседка отсудила у семьи Ротару участок земли в Крыму

Сын Софии Ротару, Руслан, уступил соседке 23 квадратных метра земли в поселке Никита на ЮБК. Вся крымская недвижимость, видимо, для перестраховки, переписана на Руслана Евдокименко после начала спецоперации.
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