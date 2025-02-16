На Алтае двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины, севшей за руль

Несовершеннолетние пассажиры находились на заднем сиденье автомобиля, который опрокинулся в результате аварии На 164 км автодороги К-08 "Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан" произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей.
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