Анастасия Ракова подвела итоги годовой работы нефрологических центров столицы

Количества экстренных госпитализацией снизилось Год назад в Москве открылись нефрологические центры. О результатах их работы за этот год рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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