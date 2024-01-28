Cadillac не «прогнулся» под экологов и представил седан с мощным V8

Внешний вид автомобилей претерпел некоторые изменения. Cadillac CT5-V теперь выглядит более низким и широким за счет новой передней части, включающей новый бампер с глянцевыми черными вставками и обновленную радиаторную решетку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии