Правительство США заявило, что оборудование Cisco часто становилось мишенью китайских атак

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) выпустило руководство для сетевых инженеров, защитников и организаций с сетевым оборудованием корпоративного класса в рамках продолжающегося расследования масштабной кампании кибершпионажа, проводимой Китайской Народной Республикой (КНР).
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