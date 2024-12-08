Правительство США заявило, что оборудование Cisco часто становилось мишенью китайских атак

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) выпустило руководство для сетевых инженеров, защитников и организаций с сетевым оборудованием корпоративного класса в рамках продолжающегося расследования масштабной кампании кибершпионажа, проводимой Китайской Народной Республикой (КНР).