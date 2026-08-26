Гросси отметил снижение эффективности ООН в выполнении её миссии

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в своём заявлении отметил, что Организация Объединённых Наций (ООН) в последние годы испытывает трудности с выполнением своей основной миссии.
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