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Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне». Нет никакой спешки, Кумана нужно уважать»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, сейчас тренирующий катарский «Аль-Садд», высказался о возможном назначении на пост главного тренера каталонского клуба.

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