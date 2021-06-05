Хави: «Я уже дважды отказывал «Барселоне». Нет никакой спешки, Кумана нужно уважать»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави, сейчас тренирующий катарский «Аль-Садд», высказался о возможном назначении на пост главного тренера каталонского клуба.
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