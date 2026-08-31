В музее-заповеднике "Коломенское" лето завершили ярким фестивалем

Корзины, лестницы и яблоки. В музее-заповеднике "Коломенское" завершили лето ярким фестивалем. Гости собирали сочные плоды с яблонь самых разных сортов и забирали их с собой или отдавали в благотворительный фонд.
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