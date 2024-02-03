ChatGPT: недоступен в России, но на пороге «Госуслуг»? Елена ГалицкаяАмериканская компания OpenAI высказала официальное заявление, сообщив, что их чат-бот ChatGPT в настоящее время недоступен для пользователей в России.
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