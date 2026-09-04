Психолог Куперштейн связала осеннюю грусть с нехваткой света

Семейный и групповой терапевт Цифровой клиники ВСК, клинический психолог Елена Куперштейн объяснила, что осенняя хандра может быть проявлением сезонного аффективного расстройства.
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