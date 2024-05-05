«Это преступник»: в Госдуме рассказали о «черной метке» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил «черную метку», когда МВД России объявило его в розыск. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.
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