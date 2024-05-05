Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 588 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    И одновременно с этим, олимпийский факел понесет пидераст?Макрон намерен об...
  • Eduard
    "Бог шельму видит", я про Зеленского и его "Слуг народа"Захарова высмеяла...
  • Eduard
    Шуточки "комика" тупее и тупее!Захарова высмеяла...

«Это преступник»: в Госдуме рассказали о «черной метке» Зеленского

«Это преступник»: в Госдуме рассказали о «черной метке» Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получил «черную метку», когда МВД России объявило его в розыск. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Зеленский стал преступником ровно с того дня как пришол к Послу США и продал душу за 1 миллиард!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх