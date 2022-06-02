Politico: Великобритания планирует отправить Украине американские системы залпового огня M270 MLRS

Великобритания планирует отправить киевской стороне американские системы залпового огня M270 MLRS. Соответствующая информация, как пишет Telegram-канал «RT на русском», оказалась в распоряжении издания Politico.
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