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Регионы России

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Употребление молочных продуктов на ночь может вызвать бессонницу и ночные кошмары

Употребление молочных продуктов на ночь может вызвать бессонницу и ночные кошмары

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Frontiers in Psychology, выявило, что потребление молочных продуктов и сладких десертов непосредственно перед сном способно вызвать бессонницу и ночные кошмары.

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