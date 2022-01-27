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Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс

Битва мейкапов: Дамиано Давид против Джулии Фокс

Новая девушка Йе (ранее известного как Канье Уэст) Джулия Фокс в эти дни не пропускает ни одного показа на Неделе моды в Париже и к каждому тщательно продумывает образ (с помощью своего новоявленного Пигмалиона и команды стилистов, разумеется).

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