Борисоглебск Воронежской области попал под угрозу дрон-ударов

Борисоглебск оказался под прямой угрозой ударов дроновВечер 11 сентября выдался тревожным для Воронежской области, регион переживает непосредственную опасность ударов дронов ВСУ.
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