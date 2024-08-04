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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Глушенков – лучший бразилец в РПЛ сейчас»

В субботу «Зенит» победил «Ростов» со счетом 5:0 в домашнем матче третьего тура МИР РПЛ. Глушенков сделал хет‑трик и отдал голевой пас.

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