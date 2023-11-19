В Верхневолжье издали первый учебник по локальной истории

Какой «стратегический ресурс» добывали в Торопце во времена Александра Невского? Зачем этот город посещал Петр Великий? Где и когда поднимали «бортные знамена»? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в учебнике — первом учебнике по локальной истории, изданном в Тверской области.
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