В Верхневолжье издали первый учебник по локальной истории

Какой «стратегический ресурс» добывали в Торопце во времена Александра Невского? Зачем этот город посещал Петр Великий? Где и когда поднимали «бортные знамена»? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в учебнике — первом учебнике по локальной истории, изданном в Тверской области.