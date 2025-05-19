Вчера (или сегодня - на сайте Екатеринбургской епархии написано: 19 мая, в день святого праведного Иова Многострадального) добрые русские люди отмечали 157 лет со дня рождения Царя-страстотерпца Николая II.
Почему советские так ненавидят Николая II
Комментарии
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s
sobering
Была скопирована совершенно безграмотная статья. Не буду вдаваться в подробности - кто есть кто из российских царей, но такого глупого как Николай 2-й нужно ещё поискать.
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11 час.
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