СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 383 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Мигранты эти просто уже потеряли человеческое лицо. Дикари, вчера с пальмы слезли...В Татарстане врач...
  • igor kim
    Мигранты из тех стран, где учат, что русские колонизаторы и захватчики должны быть запрещены.  Способствовать такой м..."Русские - колони...
  • Юрий Белов
    * В Россию массово едут идеологически обработанные мигранты *  из заголовка. Подготовлены ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ЦРУ и Ми-6 - ..."Русские - колони...

Почему советские так ненавидят Николая II

Вчера (или  сегодня -  на  сайте  Екатеринбургской  епархии написано: 19  мая,  в  день святого праведного Иова Многострадального) добрые  русские  люди  отмечали 157 лет со дня рождения Царя-страстотерпца Николая II.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
s
sobering
Была скопирована совершенно безграмотная статья. Не буду вдаваться в подробности - кто есть кто из российских царей, но такого глупого как Николай 2-й нужно ещё поискать.
Ответить
11 час.
наверх