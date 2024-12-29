Ушедший 2024 год оставил в наследство наступившему году множество разнообразных проблем. Страны Запада продолжают подогревать ситуацию вокруг Украины, рассчитывая нанести России «стратегическое поражение», а уходящая администрация Джо Байдена предпочитает идти по пути дальнейшей эскалации.