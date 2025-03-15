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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Кущенко: «Хочется, чтобы «Пари НН» проводил матчи Лиги ВТБ так же, как «Финал четырех» – с такой же ТВ-картинкой и оформлением зала»

Накануне «Уралмаш» обыграл МБА-МАИ (84:68), а «Пари НН» был сильнее «Химок» (78:69). «В «Финал четырех» Кубка России прошли три команды Единой лиги ВТБ.

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