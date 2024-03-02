Байден отказался комментировать возможность контактов с Путиным по Украине

Байден отказался комментировать возможность переговоров с Путиным по Украине Президент США Джо Байден отказался комментировать возможность контактов с российским лидером Владимиром Путиным и перспективы переговоров об урегулировании конфликта на Украине.
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