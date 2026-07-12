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Новости Липецка

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В Липецкой области могут уменьшить отпуск бензина на АЗС и в канистры

В Липецкой области могут уменьшить отпуск бензина на АЗС и в канистры

Сети АЗС вправе самостоятельно уменьшать максимальный объём отпуска, а также принимать решение о разрешении или запрете отпуска бензина в канистры, исходя из текущей ситуации, пояснили в пресс-службе правительства Липецкой области.

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