В Липецкой области могут уменьшить отпуск бензина на АЗС и в канистры

Сети АЗС вправе самостоятельно уменьшать максимальный объём отпуска, а также принимать решение о разрешении или запрете отпуска бензина в канистры, исходя из текущей ситуации, пояснили в пресс-службе правительства Липецкой области.
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