Путин выдал военную тайну — скоро мат: Спецназ Ким Чен Ына уже в Курске

Мы так и думали. "Необоснованные слухи", "информационные утки", ужимки и прыжки. Баста! Владимир Путин несколько раз в Казани косвенно подтвердил, отвечая на вопрос американской NBC, что северокорейские военные находятся в России.
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