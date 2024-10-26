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Путин выдал военную тайну — скоро мат: Спецназ Ким Чен Ына уже в Курске

Путин выдал военную тайну — скоро мат: Спецназ Ким Чен Ына уже в Курске

Мы так и думали. "Необоснованные слухи", "информационные утки", ужимки и прыжки. Баста! Владимир Путин несколько раз в Казани косвенно подтвердил, отвечая на вопрос американской NBC, что северокорейские военные находятся в России.

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