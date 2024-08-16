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ПОНЯТИЕ ТОЧКИ СБОРКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ ЧЕЛОВЕКА

ПОНЯТИЕ ТОЧКИ СБОРКИ В ЭНЕРГЕТИКЕ ЧЕЛОВЕКА

Понятие точки сборки в энергетике человека является важным элементом в эзотерических учениях. Это концепция, которая касается не только восприятия реальности, но и непосредственного влияния на энергетическую структуру человека.

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