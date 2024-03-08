В СПЧ рассказали, что в список помилованных женщин не попали те, кто «не были хорошими мамами»

Перечень из 52 осуждённых сегодня утвердил Владимир Путин. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачёва рассказала «Подъёму», что в перечне тех, кому сделали такой «подарок к 8 Марта», оказались женщины с маленькими детьми.