Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава МО Британии Хили: Британия пошлет сигнал Москве о готовности сражаться

Глава МО Британии Хили: Британия пошлет сигнал Москве о готовности сражаться

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что увеличение инвестиций в оборонное производство на 1,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $2 млрд) станет сигналом для Москвы о «готовности сражаться, если потребуется».

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