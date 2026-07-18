Репатриация в Израиль: способы и нюансы возвращения лиц еврейской национальности на свою историческую родину

Репатриация в Израиль является самым популярным способом иммиграции евреев со всего мира. Еврейская нация за свою многострадальную историю множество раз подвергалась различным гонениям, издевательствам, массовому уничтожению.
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