Трамп обещает закончить войну с Ираном сразу же после промежуточных выборов

Война с Ираном завершится после промежуточных выборов, об этом заявил Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Алабаме.
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