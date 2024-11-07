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Бут рассказал о ненависти Трампа к Зеленскому

Бут рассказал о ненависти Трампа к Зеленскому

Президента Украины Владимира Зеленского ожидает очень тривиальная судьба — его уничтожат сами США. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил российский бизнесмен и член Высшего совета ЛДПР Виктор Бут.

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