Лечение без рецепта: атаки дронов на отечественные НПЗ

Юрий Ильинов

Молдавия отрицает причастность Украины к удару дроном-камикадзе по вертолёту в Приднестровье Молдавия назвала провокацией удар дроном-камикадзе по вертолету в Приднестровье, при этом в Кишиневе отрицают причастность Украины к инциденту. Об этом заявляет Бюро реинтеграции страны. В Молдавии считают, что атака дронов должна была спровоцировать "страх и панику" в регионе. При этом молдавские власти категорически отрицают причастность к случившемуся Украины, хотя дрон прилетел со стороны "Клеверного моста" в Одесской области. Как заявляют в Кишиневе, в Киеве отрицают причастность к инциденту, так что Украина точно в провокации не участвовала. А кому нужен этот инцидент, а также кто хотел навести "страх и панику", в Молдавии не поясняют. Молдавские власти, находящиеся в контакте с украинской стороной, не подтверждают никакого нападения на приднестровский регион - говорится в сообщении Бюро. Также подчеркивается, что сгоревший вертолет, по которому был нанесен удар, никакой военной опасности не представлял, он давно был выведен из эксплуатации и списан. Ранее сообщалось, что неустановленный дрон атаковал территорию воинской части в Тирасполе, в результате чего был поражен вертолет Ми-8. Винтокрылая машина полностью сгорела, МГБ республики начало расследование.