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Борьба с внутренними террористами

Борьба с внутренними террористами

О том, кого и как Пентагон и ФБР определяют внутренних террористов и экстремистов в США.В АМЕРИКАНСКОМ ВОЕННОМ ДОКУМЕНТЕ ГОВОРИТСЯ, ЧТО СОЦИАЛИСТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ» ИДЕОЛОГИЮВ учебном документе ВМФ задается вопрос: «Какую террористическую идеологическую категорию представляют анархисты, социалисты и неонацисты?»В учебном документе ВМФ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, полученном исключительно The Intercept, по всей видимости, социалисты отождествляются с террористами и наряду с «неонацистами» перечисляются левые идеологии.

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