ВС России продвинулись на сватовско-кременском направлении

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в районе Макеевки и Невского. О наступлении на сватовско-кременском направлении рассказал в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
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