Билан рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Артист Дима Билан откровенно рассказал о своем состоянии здоровья, подтвердив слухи о серьезных заболеванияхАртист Дима Билан откровенно рассказал о своем состоянии здоровья, подтвердив слухи о серьезных заболеваниях.
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