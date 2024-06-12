На границе России и США допустили рост наряженности

Военный эксперт Дандыкин допустил рост напряженности на границе России и США На водной границе России и США между Чукоткой и Аляской пока все тихо и спокойно, однако там возможен рост напряжения, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.