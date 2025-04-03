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Саперы группировки войск «Север» продолжают разминирование в районе Суджи

Саперы группировки войск «Север» продолжают разминирование в районе Суджи

Военнослужащие подразделений инженерных войск 92-го саперного полка группировки войск «Север» продолжают разминировать от неразорвавшихся боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дома и приусадебные участки Суджанского района Курской области.

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