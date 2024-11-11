Актриса Валерия Ломакина извинилась за шутку про карельский язык

Артистка Валерия Ломакина извинилась за шутку о карельском языке. Она объяснила, что говорила не от своего имени, а от лица персонажа, которого создала — эмоциональной и не совсем адекватной актрисы из провинциального театра.
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