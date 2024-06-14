Мэтт Дэймон с супругой появились на выпускном дочери Изабеллы

Родители редко показывают своих наследников публике Jens Kalaene, globallookpress.com В четверг актер Мэтт Деймон вместе с женой Лусианой Барроз посетил выпускную церемонию своей дочери Изабеллы в Бруклине, сообщил портал Page Six.
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