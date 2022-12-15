Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Петрова
    Хочу, чтобы лягушатники проиграли, еще лучше чтобы в сухую.ЧМ-2022. Финал. А...
  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...

Алькарас о том, что Ферреро стал тренером года по версии ATP: «Никто не заслуживает этого больше, чем ты»

Карлос Алькарас поздравил Хуана Карлоса Ферреро с получением награды «Тренер года» по версии ATP. «Поздравляю Хуанки с наградой «Тренер года»! ❤️ Никто не заслуживает этого больше, чем ты.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх