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Болгария взывает к НАТО и ЕС: кто атаковал суда в Черном море?

Болгария не осталась в стороне перед лицом недавней атаки на два торговых судна в Черном море. Премьер-министр Румен Радев обратился с просьбой о помощи к НАТО и Европейскому союзу, призвав рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке.

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