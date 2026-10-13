Болгария взывает к НАТО и ЕС: кто атаковал суда в Черном море?

Болгария не осталась в стороне перед лицом недавней атаки на два торговых судна в Черном море. Премьер-министр Румен Радев обратился с просьбой о помощи к НАТО и Европейскому союзу, призвав рассмотреть этот вопрос в приоритетном порядке.