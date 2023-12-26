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МИД: Иран оставляет за собой право ответить Израилю за убийство сотрудника КСИР

МИД: Иран оставляет за собой право ответить Израилю за убийство сотрудника КСИР

Иран рассматривает действия Израиля, в результате которых погиб советник КСИР Сейед Рази Мусави, как теракт и оставляет за собой право на ответные меры, заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.

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