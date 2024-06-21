Политика как он...
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Политика как она есть

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"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у мира и, в частности, стран Запада, остался последний шанс перед тем, как наступит "катастрофа".

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Комментарии
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Ole Ole
К сожалению, на шахматной доске планеты играют старцы, часто в тени и маразме. Им жизнь людей пофиг, а но хотят быть вершителями миллиардов судеб. Верят в свое бессмертие, заменив нутро на славянские органы от живых.
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15 час.
Гарибян Сусанна
Это не  старцы, а вурдалаки, будь они прокляты! Но в жизни  всегда побеждает добро, так  будет и  сейчас.
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11 час.
Генрих
Жалко сербов...нет выхода к морю, нет и независимости от Запада. Надо Черногорию ...&quot;перевоспитывать&quot; под себя.
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7 час.

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