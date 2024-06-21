Президент Сербии Александр Вучич заявил, что у мира и, в частности, стран Запада, остался последний шанс перед тем, как наступит "катастрофа".
"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром
Комментарии
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Ole Ole
К сожалению, на шахматной доске планеты играют старцы, часто в тени и маразме. Им жизнь людей пофиг, а но хотят быть вершителями миллиардов судеб. Верят в свое бессмертие, заменив нутро на славянские органы от живых.
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15 час.
Гарибян Сусанна
Это не старцы, а вурдалаки, будь они прокляты! Но в жизни всегда побеждает добро, так будет и сейчас.
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11 час.
Генрих
Жалко сербов...нет выхода к морю, нет и независимости от Запада. Надо Черногорию ..."перевоспитывать" под себя.
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7 час.
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