"Поезд ушел и никто его уже не остановит". Вучич запасается солью и сахаром

Ole Ole К сожалению, на шахматной доске планеты играют старцы, часто в тени и маразме. Им жизнь людей пофиг, а но хотят быть вершителями миллиардов судеб. Верят в свое бессмертие, заменив нутро на славянские органы от живых.

Гарибян Сусанна Это не старцы, а вурдалаки, будь они прокляты! Но в жизни всегда побеждает добро, так будет и сейчас.