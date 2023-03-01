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Пригожин: ЧВК «Вагнер» имеет около 20 собственных космических спутников

Пригожин: ЧВК «Вагнер» имеет около 20 собственных космических спутников

Глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин заявил, что уже полтора года у него частной военной кампании есть почти двадцать собственных космических спутников, поэтому Госдеп США опоздал обвинять китайскую компанию в предоставлении снимков для нужд ЧВК.

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