На Западе продолжается обсуждение украинских ударов по российскому Белгороду. Если ранее киевский режим пытался заявлять небылицы из серии «они сами себя обстреляли», то в начале 2024 года после обстрела власти Украины уже перестали скрывать, что это дело рук ВСУ.
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